Кирилл Глебов подвёл итоги работы с Фабио Челестини

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался о работе с Фабио Челестини, занимавшим должность главного тренера армейцев. Об уходе швейцарского специалиста красно-синие объявили 4 мая. Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России.

«Если говорить о том, что Фабио мне дал как тренер, то при нём я заиграл, провёл первые матчи в основном составе ЦСКА и закрепился в роли игрока сборной и старта в клубе», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, набрав 45 очков после 28 туров.