Сёмин: роль Сафонова и Кварацхелии в матче с «Баварией» была на высочайшем уровне

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов. В составе парижан выступают экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» по сумме двух матчей одолел «Баварию» со счётом 6:5.

«ПСЖ» играет на ведущих ролях. Там есть Сафонов, Кварацхелия, которые играли в нашей лиге. Наш чемпионат не настолько плох, если появляются такие футболисты. Их роль в матче с «Баварией» была на высочайшем уровне. Они провели матч на уровне мировых стандартов. Поэтому и прошли дальше, хотя матч был сложным. У «Баварии» было большое преимущество во втором тайме. Но были хорошие действия Сафонова и всей команды в обороне. Тактика матча отличалась от той, что была в Париже», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.