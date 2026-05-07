Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: роль Сафонова и Кварацхелии в матче с «Баварией» была на высочайшем уровне

Сёмин: роль Сафонова и Кварацхелии в матче с «Баварией» была на высочайшем уровне
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов. В составе парижан выступают экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» по сумме двух матчей одолел «Баварию» со счётом 6:5.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«ПСЖ» играет на ведущих ролях. Там есть Сафонов, Кварацхелия, которые играли в нашей лиге. Наш чемпионат не настолько плох, если появляются такие футболисты. Их роль в матче с «Баварией» была на высочайшем уровне. Они провели матч на уровне мировых стандартов. Поэтому и прошли дальше, хотя матч был сложным. У «Баварии» было большое преимущество во втором тайме. Но были хорошие действия Сафонова и всей команды в обороне. Тактика матча отличалась от той, что была в Париже», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за ответный матч с «Баварией» от Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android