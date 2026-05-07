Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Ледяхов: Сафонов выглядел убедительно в матче с «Баварией», им можно гордиться

Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ», упомянув вратаря парижан Матвея Сафонова. Встреча прошла накануне и завершилась со счётом 1:1. По итогам двух игр «ПСЖ» вышел в финал престижнейшего европейского турнира, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Когда в составе лучшей команды Европы стоит россиянин в воротах, вдвойне приятно. Можно гордиться Сафоновым! Он выглядел убедительно в матче с «Баварией». Спас, сделал несколько сейвов. Видно, что Матвей — вратарь высокого уровня», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

