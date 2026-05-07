Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов объяснил, как Игорь Дивеев забил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

Александр Бубнов объяснил, как Игорь Дивеев забил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, как защитник «Зенита» Игорь Дивеев забил ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Игрок сине-бело-голубых отличился на 30-й минуте встречи, сравняв счёт. В перерыве хавбек красно-синих Дмитрий Баринов выразил недоумение по поводу того, что ЦСКА умудрился пропустить этот гол.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Дим, я тебе скажу, почему вы пропустили. Там [в штрафной площади ЦСКА] действительно стояли два игрока высокого роста. И они ближнюю штангу перекрывали. Они все играли по заданию, знали этот дивеевский манёвр, но, Дим, вот именно, что они стояли! А не играли. А Дивеев с линии штрафной разбежался. Любой защитник, а Дивеев хорошо играет головой и очень высокого роста, любой защитник перепрыгнет защитника, который стоит в своей штрафной площадке на месте!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Баринов раскритиковал оборону ЦСКА в перерыве матча с «Зенитом»
Бубнов предположил, что «Спартак» уволит Карседо в случае невыигрыша Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android