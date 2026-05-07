Александр Бубнов объяснил, как Игорь Дивеев забил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, как защитник «Зенита» Игорь Дивеев забил ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Игрок сине-бело-голубых отличился на 30-й минуте встречи, сравняв счёт. В перерыве хавбек красно-синих Дмитрий Баринов выразил недоумение по поводу того, что ЦСКА умудрился пропустить этот гол.

«Дим, я тебе скажу, почему вы пропустили. Там [в штрафной площади ЦСКА] действительно стояли два игрока высокого роста. И они ближнюю штангу перекрывали. Они все играли по заданию, знали этот дивеевский манёвр, но, Дим, вот именно, что они стояли! А не играли. А Дивеев с линии штрафной разбежался. Любой защитник, а Дивеев хорошо играет головой и очень высокого роста, любой защитник перепрыгнет защитника, который стоит в своей штрафной площадке на месте!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».