Сёмин отреагировал на победу «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором накануне московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 1:0.

«Дерби получилось! Полный стадион хорошо реагировал на действия игроков. Матч был напряжённым. Победа «Спартака» закономерна. У команды было больше моментов, особенно вначале. Хотя во втором тайме ЦСКА перевернул игру, создал моменты. Игра была равной. Настоящий кубковый матч! Атмосфера была отличной. Зрелище было прекрасным», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.