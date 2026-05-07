Стивен Джеррард похвалил Матвея Сафонова по итогам матча «Бавария» — «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1), отдельно упомянув российского вратаря парижан Матвея Сафонова. По итогам двух игр «ПСЖ» вышел в финал престижнейшего европейского турнира, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Думаю, все ждут победы «ПСЖ» в финале. Парижане будут фаворитами у букмекеров, если посмотреть на их ответный матч с «Баварией», на их игроков и на то, как они победили в прошлом году. «Арсеналу» было чуть проще, но это всё равно будет невероятный финал, которого мы все будем ждать с нетерпением. Два разных стиля игры. Обе команды заслуживают быть в финале.

Возможность победы «Арсенала» существует, но им понадобится немного удачи. Им нужно, чтобы в этот вечер всё сложилось в их пользу, потому что «ПСЖ» просто невероятно хорош во всех аспектах. У них очень мало слабых мест. Думал, что их вратарь [Матвей Сафонов] может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. Парижане были феноменальны. Поэтому «Арсеналу» придётся сыграть безупречно, чтобы добиться успеха», — приводит слова Джеррарда TNT Sports.

