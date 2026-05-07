Алексей Миллер раскрыл, почему «Зенит» назначил Сергея Семака после Роберто Манчини

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, как было принято решение о назначении Сергея Семака на должность главного тренера первой команды после Роберто Манчини. Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством специалиста «Зенит» шесть раз подряд выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Кадры наши тренерские иностранные таяли, таяли на глазах. При всём этом в руководстве футбольного клуба «Зенит» продолжала бытовать такая убеждённость, что «Зенит» должен возглавлять иностранный тренер. Ну, ваш покорный слуга так не думал», — сказал Миллер в сериале «Зенит» навсегда».