Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Ледяхов: качество игры с ЦСКА оставляет желать лучшего, но главное, что «Спартак» выиграл

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча прошла накануне, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Понравился антураж на дерби. Давно такого не было. Класс! Качество игры оставляет желать лучшего. Но главное, что «Спартак» выиграл. Литвинов давно играет в основном составе. Одно из его качеств — умение пробить дальний удар. Для меня не было сюрпризом, но гол красивый! Это гол прям для дерби», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

