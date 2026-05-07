Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Алаев: для меня удивительно, что вторая часть у ЦСКА не получилась

Президент Мир РПЛ Александр Алаев отреагировал на неудачные результаты ЦСКА в весенней части сезона. После зимнего перерыва армейцы опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата. Также клуб не сумел дойти до Суперфинала Фонбет Кубка России.

«Это жизнь. У любого тренера может получиться или нет. Не буду делить на зарубежного специалиста или нет. Это спортивная реальность. Тренер отвечает за результат, если что-то не так. Я видел ЦСКА на предсезонном турнире, который мы проводили. Команда произвела сильное впечатление. Были сильные трансферы.

Для меня удивительно, что вторая часть не получилась. Они выбыли из чемпионской гонки, на которую наверняка рассчитывали. Выбыли и из Кубка. Но в клубе работают грамотные специалисты — они разберутся. Надеюсь, в следующем году ЦСКА будет бороться за самые высокие места», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

