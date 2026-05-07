Миллер рассказал, что не ставил перед Семаком задачу выиграть РПЛ в первый год в «Зените»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вспомнил о первом разговоре с Сергеем Семаком перед назначением последнего на должность главного тренера первой команды. Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством специалиста «Зенит» шесть раз подряд выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу. Ранее Семак работал в «Уфе».

«Первый разговор с Сергеем Богдановичем [Семаком] был такой, что: «Сергей Богданович, вы не переживайте, никто от вас золотых медалей в первый сезон вообще требовать не будет. Надо начать строить новую вашу команду — команду Сергея Семака», — сказал Миллер в сериале «Зенит» навсегда».