Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: дерби получилось скучным, но «Спартак» победил закономерно

Гришин: дерби получилось скучным, но «Спартак» победил закономерно
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором накануне московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Дерби получилось скучным. Полтора момента на две команды. Эту игру не назовёшь зрелищной. Особенно после матча в 1990 году, когда мы сыграли со «Спартаком» 5:4, вот это было дерби! Было много моментов, интрига. А вчера то одна команда играла от обороны, то другая. «Спартак» после гола начал играть на результат. Матч был скучным. Болельщики ждали большего. Но «Спартак» победил закономерно. Хотя Мусаев мог забить, тогда матч сложился бы по-другому», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android