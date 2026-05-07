Гришин: дерби получилось скучным, но «Спартак» победил закономерно

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором накануне московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 1:0.

«Дерби получилось скучным. Полтора момента на две команды. Эту игру не назовёшь зрелищной. Особенно после матча в 1990 году, когда мы сыграли со «Спартаком» 5:4, вот это было дерби! Было много моментов, интрига. А вчера то одна команда играла от обороны, то другая. «Спартак» после гола начал играть на результат. Матч был скучным. Болельщики ждали большего. Но «Спартак» победил закономерно. Хотя Мусаев мог забить, тогда матч сложился бы по-другому», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.