«Эмоции были на уровне ЧМ». Дзюба — о матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 2019 году
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», вспомнил о матче между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» в 2019 году. Тогда «Зенит» играл с чёрно-зелёными в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2 благодаря голу Дзюбы на последних минутах.
Россия - Премьер-Лига . 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 19' 1:1 И. Игнатьев – 25' 1:2 Ракицкий – 69' 2:2 Перейра – 90+1' 2:3 Дзюба – 90+5'
«Как я тогда нарадовался. Я потом отдышаться минут 10 не мог. То есть эмоции были на уровне чемпионата мира — 2018. То есть это было какое-то безумие. Ну, это прямо было что-то просто нереальное», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026, отставая от «Краснодара» на одно очко.
