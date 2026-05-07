«Эмоции были на уровне ЧМ». Дзюба — о матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 2019 году

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», вспомнил о матче между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» в 2019 году. Тогда «Зенит» играл с чёрно-зелёными в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2 благодаря голу Дзюбы на последних минутах.

«Как я тогда нарадовался. Я потом отдышаться минут 10 не мог. То есть эмоции были на уровне чемпионата мира — 2018. То есть это было какое-то безумие. Ну, это прямо было что-то просто нереальное», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026, отставая от «Краснодара» на одно очко.