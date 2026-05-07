Сергей Фурсенко объяснил решение «Зенита» расстаться с Роберто Манчини

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о решении расстаться с итальянским тренером Роберто Манчини в 2018 году.

«Он ставил ребят неопытных в самые сложные позиции на поле. Ну и, в общем, мы докатились до пятого места.

Смерть Сарсании, конечно, усугубила ситуацию очень сильно. Потому что он обеспечивал взаимодействие с иностранными игроками, он обеспечивал взаимодействие с тренерским штабом Манчини. И единственный способ — это было идти на всё на то, что просил Манчини. То есть ему потакать во всём абсолютно. И не факт, что был бы позитивный результат», — сказал Фурсенко в сериале «Зенит» навсегда».