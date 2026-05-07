«Было стыдно». Вендел объяснил пропуск летних сборов «Зенита» в 2025 году

Полузащитник «Зенита» Вендел объяснил самовольный пропуск тренировочных сборов своей команды летом 2025 года.

«Мне всегда хотелось вернуться, всегда здесь нравилось. Это был личный момент, который не хочется обсуждать. Это вещи, о которых я не люблю говорить, личные проблемы и всё такое. Мне всегда здесь нравилось. Я всегда хотел быть здесь.

Вот и главный вопрос: как реагировать тренеру и игрокам? Я думаю, всех это расстраивало: злиться и не любить подобное правильно, потому что никто не может так поступать внутри клуба, ведь это влияет на рабочую атмосферу. И мне было очень стыдно», — сказал Вендел в сериале «Зенит» навсегда».