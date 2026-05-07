Качанов высказался о полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

Комментатор Okko Денис Качанов поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест» в Лиге Европы. Встреча состоится сегодня, 7 мая. В первом матче «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 1:0.

«Четвёртая игра «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест» в сезоне. Четвёртая игра Унаи Эмери против Витора Перейры, если учитывать работу Перейры в «Вулверхэмптоне». У Эмери пока побед нет. После первого матча полуфинала Лиги Европы у «Ноттингема» минимальное преимущество, а значит, с первых минут ответной игры они могут позволить себе комфортный контратакующий стиль. На «Сити Граунд» владение мячом было равным. В таком режиме в последнем туре Премьер-лиги «Ноттингем Форест» обыграл «Челси», чем значительно улучшил положение в борьбе за выживание в чемпионате Англии.

В игре с «Челси», которая была между полуфиналами Лиги Европы, Витор Перейра сделал 10 изменений в стартовом составе. При этом ни на структуре, ни на качестве игры это не сильно сказалось — всё та же схема 4-4-2, что и в предыдущих двух играх, включая первую с «Астон Виллой». А вот на отдыхе основы — да. Унаи Эмери в последнем матче АПЛ тоже значительно обновил состав, семь изменений в старте относительно первого полуфинала Лиги Европы. Только трое полевых игроков играли в основе в обоих матчах за последние семь дней. Но при этом «Астон Вилла» выдала одну из худших игр сезона и проиграла «Тоттенхэму».

В АПЛ английские полуфиналисты Лиги Европы борются за разное: «Ноттингем Форест» — за выживание, «Астон Вилла» — за место в Лиге чемпионов. За последние несколько недель «Форест» значительно улучшил свое положение — сейчас они, возможно, в лучшей форме сезона, а вот «Астон Вилла» наоборот. Но даже если они упустят место в первой пятёрке АПЛ, то попасть в Лигу чемпионов можно, победив в Лиге Европы. В этом еврокубковом сезоне на домашнем стадионе у Эмери шесть побед в шести играх. Проигрывал на «Вилла Парк» и «Ноттингем», правда, ещё при предыдущем тренере — Шоне Дайче. У Витора Перейры в восьми выездах лишь одно поражение. Да и в целом они не проигрывают почти два месяца — 10 матчей подряд», — сказал Качанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».