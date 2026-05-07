Артём Дзюба высказался о проведённом в «Зените» времени

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», высказался о проведённом в составе сине-бело-голубых времени. За санкт-петербургский клуб форвард выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды Дзюба выиграл четыре чемпионских титула, а также дважды становился обладателем Кубка России.

«Круто, что одна команда, весь город любит эту команду. Все трофеи, всё, что вот у меня получалось, — это всё было в «Зените». Я не находился на скамейке, не был рядом, а я был один из тех, кто этот результат добывал и кровью, и потом, поэтому для меня это ценно», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».