Кирилл Глебов: меня хотят «Барселона» или «Интер»? Пусть хотят

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов отреагировал на информацию, что к нему проявляют интерес каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Ранее сообщалось, что агент Глебова встречался с представителями «нерадзурри».

— Писали, что твой агент встречался с представителями «Интера». Он сам подтвердил, что был в Италии.

— Это общение, наверное, не должно меня касаться. Он пусть общается. Если будет официальное предложение, только тогда я хочу об этом узнать. Меня хотят «Барселона» или «Интер»? Пусть хотят. Пока не будет предложения, зачем об этом говорить? Я сейчас в ЦСКА и хочу помогать клубу, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.