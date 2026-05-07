Семак рассказал о проблемах, с которыми столкнулся сразу после назначения в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями о приходе на пост главного тренера санкт-петербургской команды.

«Количество игроков на контрактах было очень большим. Всех нужно было посмотреть, понять, кто нужен будет, вернуть из аренды тех, кто уже не был на тот момент в составе. Конечно, понимали, что предстоит очень тяжёлая работа, новых игроков, конечно, никто не собирался подписывать. Мы должны были разобраться с тем, что на сегодняшний день есть в команде.

Мне кажется, исходя из этих вводных, всё-таки какой-то шанс на то, что меня не уволят, если мы не станем чемпионами, он, конечно, присутствовал (улыбается)», — сказал Семак в сериале «Зенит» навсегда».