Вендел назвал непростым период после перехода в «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал, что ему было непросто сразу после перехода в клуб. Бразилец присоединился к сине-бело-голубым в 2020 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Ранее Вендел выступал за «Флуминенсе».

«Было непросто, потому что я приехал сюда один, без семьи, без друзей, без кого бы то ни было. В моей жизни случился переломный момент. Никому не хочется всегда оставаться в одной и той же колее, понимаете? Я сказал себе, что должен измениться, потому что играю в большом клубе, где нужно доказывать свою ценность. Слава богу, мне это удалось», — сказал Вендел в сериале «Зенит» навсегда».