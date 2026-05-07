Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Матвей Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Комментарии

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отреагировал на выход парижан в финал Лиги чемпионов УЕФА. Накануне, 6 мая, «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/2 финала и по сумме двух встреч (6:5) получил право сыграть в решающем матче турнира с «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов», — написал Сафонов в социальных сетях.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер» (5:0).

