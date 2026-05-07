Экс-игрок «Спартака» Тернавский: побольше бы таких голов, как у Литвинова в ворота ЦСКА

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил Руслан Литвинов.

«Первый тайм «Спартак» очень хорошо смотрелся, во втором ЦСКА выровнял игру. Было ощущение, что ЦСКА может и сравнять. Если бы Мусаев забил в том моменте, дальше уже было бы 50 на 50. Такой момент он запорол, конечно… В штрафной нужно делать минимум касаний, если бы пробил первым, может, и забил бы.

У «Спартака» всё хорошо сыграли. Литвинов забил очень хороший мяч, побольше бы таких. Он плохо обработал мяч, тот подпрыгнул, а Руслан пробил по нему. Доля везения в этом голе есть. Когда мяч стелется по полю, он не так летит. Максименко пару раз выручил, как раз в моменте с Мусаевым. К нему в этой игре претензий нет», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.