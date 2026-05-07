Канчельскис поздравил вратаря «ПСЖ» Сафонова с выходом в финал Лиги чемпионов

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1), отдельно упомянув российского вратаря парижан Матвея Сафонова. По итогам двух игр «ПСЖ» вышел в финал главного европейского турнира, где встретится с лондонским «Арсеналом».

«После первого матча было ожидаемо, что «ПСЖ» пройдёт дальше. Нельзя так безобразно играть в обороне, как играла «Бавария». Сделали выводы, так что голов было мало. Пропускать у себя дома на третьей минуте плохо, но забили. Если бы забили раньше, могли перевернуть игру. Но не получилось. Но «ПСЖ» заслуженно прошёл дальше. Поздравляю клуб и Сафонова с выходом в финал. Будем ждать матча», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.