Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Канчельскис поздравил вратаря «ПСЖ» Сафонова с выходом в финал Лиги чемпионов

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1), отдельно упомянув российского вратаря парижан Матвея Сафонова. По итогам двух игр «ПСЖ» вышел в финал главного европейского турнира, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«После первого матча было ожидаемо, что «ПСЖ» пройдёт дальше. Нельзя так безобразно играть в обороне, как играла «Бавария». Сделали выводы, так что голов было мало. Пропускать у себя дома на третьей минуте плохо, но забили. Если бы забили раньше, могли перевернуть игру. Но не получилось. Но «ПСЖ» заслуженно прошёл дальше. Поздравляю клуб и Сафонова с выходом в финал. Будем ждать матча», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
