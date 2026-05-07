Дзюба — о Венделе: я говорил, что «Зенит» взял не бразила, а индуса какого-то нетрезвого

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о трансфере полузащитника Вендела в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». Российский нападающий признался, что в первое время бразилец не впечатлял и показывал низкий уровень игры. В команде даже начали над ним шутить.

«Он пришёл, вообще был никакой. Если прямо честно, первые полгода мы вообще не понимали, как можно было его взять там со «Спортинга». То есть первые полгода это был вообще… Мы там шутили, я говорил всё время, что взяли не бразила, а индуса какого-то нетрезвого», — сказал Артём Дзюба в новом выпуске сериала «Зенит» навсегда».