Тернавский: если «Спартак» выиграет Кубок, сезон спасён. А с бронзой РПЛ — вообще шикарно!

Бывший футболиста «Спартака» Владислав Тернавский считает, что сезон для красно-белых можно будет назвать успешным в случае победы в Фонбет Кубке России и при завоевании бронзовых медалей в Мир РПЛ.

«Работа Карседо оставляет приятное впечатление. «Спартак» играет с удовольствием, пока Хуан справляется с работой. Если выиграют в Кубке, сезон будет спасён, а если ещё и третье место будет — вообще шикарно! Это станет шагом вперёд, потому что до этого ни медалей, ни кубков не видели. Если бы не обидное поражение от «Крыльев», вообще было бы очень хорошо. Но все потихоньку оступаются», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают четвёртое место после 28 туров.