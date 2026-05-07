Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский: если «Спартак» выиграет Кубок, сезон спасён. А с бронзой РПЛ — вообще шикарно!

Тернавский: если «Спартак» выиграет Кубок, сезон спасён. А с бронзой РПЛ — вообще шикарно!
Комментарии

Бывший футболиста «Спартака» Владислав Тернавский считает, что сезон для красно-белых можно будет назвать успешным в случае победы в Фонбет Кубке России и при завоевании бронзовых медалей в Мир РПЛ.

«Работа Карседо оставляет приятное впечатление. «Спартак» играет с удовольствием, пока Хуан справляется с работой. Если выиграют в Кубке, сезон будет спасён, а если ещё и третье место будет — вообще шикарно! Это станет шагом вперёд, потому что до этого ни медалей, ни кубков не видели. Если бы не обидное поражение от «Крыльев», вообще было бы очень хорошо. Но все потихоньку оступаются», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают четвёртое место после 28 туров.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Тернавский: побольше бы таких голов, как у Литвинова в ворота ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android