Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Глушаков: хороший гол Литвинова в дерби с ЦСКА, но ещё далеко до моего «Амкару»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил Руслан Литвинов.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

— Дерби удалось, болельщики создали настоящую футбольную атмосферу, все соскучились по такому. По игре сначала «Спартак» хорошо выглядел, потом ЦСКА, но об этом уже никто не вспомнит. Самое главное, что «Спартак» победил и сыграет в финале.

— Гол Литвинова не напомнил ваш гол «Амкару»?
— Гол хороший, молодец. Сначала показалось, что он плохо обработал, неудобно для себя, но попал в паутину. По силе, конечно, далеко до моего, есть над чем работать (смеётся). Мы ждём от него ещё таких красивых голов, чтобы и дальше забивал», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

