Матвей Сафонов высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода в финал Лиги чемпионов. На стадии полуфинала парижане по сумме двух матчей обыграли «Баварию» с общим счётом 6:5.

«Поздравляю всех, кто болел и переживал за нас. Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь. Если оглянуться на весь наш путь, то, как и в прошлом году, он был непростым. Но, как и год назад, мы снова в финале Лиги чемпионов.

Сейчас эмоции уже немного улеглись, и на смену им приходит усталость. А вместе с ней и осознание того, какую работу мы проделали вчера. Горжусь своей командой: от матча к матчу ребята показывают свои лучшие качества и всё больше отдаются на поле. В таких играх особенно важен вклад каждого, здесь сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма.

Сейчас есть немного времени перевести дух. А дальше нужно завершить чемпионат. Уже после следующего тура есть шанс стать чемпионами, хотя, по ощущениям, решающим станет матч против «Ланса». Готовимся, всё в наших руках», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.