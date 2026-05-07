Михаил Кержаков раскрыл, как игроки «Зенита» отреагировали на отсутствие Вендела на сборах

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о реакции команды на отсутствие полузащитника Вендела на сборах сине-бело-голубых. Бразилец неоднократно поздно возвращался из отпуска.

«Были собрания, были обсуждения, были разные мнения, какие санкции применять. От некоторых игроков были очень радикальные, вплоть до там отстранения от тренировок и так далее. На одной чаше его мастерство, а на другой чаше — дисциплина и реакция других игроков», — сказал Кержаков в сериале «Зенит» навсегда».

Напомним, Вендел присоединился к сине-бело-голубым в 2020 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Ранее Вендел выступал за «Флуминенсе».