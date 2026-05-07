Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Степан Манаков поделился ожиданиями от матча «Фрайбург» — «Брага» в Лиге Европы

Комментатор Okko Степан Манаков поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между «Брагой» и «Фрайбургом», который пройдёт сегодня, 7 мая. Первый матч закончился победой португальской команды со счётом 2:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если посмотреть на две полуфинальные вывески Лиги Европы, немецко-португальская пара может показаться менее статусной. Но это не так. И первый матч в Португалии это доказал. Крутой, умный футбол, манипуляции прессингом соперника, выход из обороны через контроль, классные стандарты — всё это было на муниципальном стадионе «Браги». Было и очередное спасение с точки вратаря «Фрайбурга» Ноа Атуболу. Был и очередной его ляп за 20 секунд до конца уже компенсированного времени.

«Брага» приехала в Германию с минимальным преимуществом, но с хорошей серией. У португальцев всего одно поражение в девяти последних официальных матчах. «Фрайбург» давным-давно утвердился в статусе домашней команды. Меняется состав, тренерский штаб, но суперсила своего поля никуда не уходит. «Фрайбург» может установить рекорд турнира — одержать 11-ю домашнюю победу подряд. Кроме того, в 10 предыдущих команда Юлиана Шустера семь раз не пропустила.

Будет интересно, не сомневаюсь. Для обеих команд очень многое стоит на кону. «Фрайбург» никогда не выходил в финал еврокубка. Для «Браги» единственный в истории финал закончился поражением», — сказал Манаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

