Владислав Тернавский: «Краснодар» однозначно обыграет «Динамо» в Кубке России

Российский бывший футболист Владислав Тернавский поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 7 мая, на стадионе «Ozon Арена».

«Краснодар» однозначно победит «Динамо». Они набрали очень хороший ход, по игре они лидируют. Думаю, мы увидим финал Кубка «Спартак» — «Краснодар». До этого матча время ещё есть, посмотрим, как «Спартак» проведёт концовку сезона в РПЛ. Если бы «Спартак» играл так же стабильно, как «Краснодар», я бы ставил на него в финале. А так 70 на 30, «Краснодар» помощнее», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.