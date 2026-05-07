Семак рассказал, какие цели стояли перед ним в первом сезоне в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях, которые стояли перед ним в первом сезоне на тренерском мостике сине-бело-голубых. По словам специалиста, «Зенит» должен был войти в тройку.

«Когда я приходил в команду, я не думал о том, что мы сможем в первый сезон выиграть чемпионат. Нужно было, конечно же, оказаться как минимум в тройке, но при этом руководство должно видеть, в какую сторону мы двигаемся», — сказал Сергей Семак в новом выпуске сериала «Зенит» навсегда».

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством специалиста «Зенит» шесть раз подряд выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу.