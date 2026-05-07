Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
«Он был наказан». Александр Медведев — о пропуске Венделом сборов «Зенита»

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о пропуске полузащитником Венделом сборов сине-бело-голубых летом 2023 года. Бразилец с опозданием прибыл в расположение клуба, пропустив старт сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ну, он же не школьник первого класса, которого можно поставить в угол на горох, да, и ремнём надрать одно место, чтобы он понял, что так больше делать нельзя. Но естественно, разговаривали, он был за это наказан, наказан большой суммой», — сказал Медведев в сериале «Зенит» навсегда».

Вендел присоединился к сине-бело-голубым в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». Ранее Вендел выступал за «Флуминенсе».

