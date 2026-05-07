Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Тьерри Анри: Хвича и Дембеле — это кошмар для любой защиты

Бывший нападающий «Арсенала», «Монако» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1), отдельно упомянув вингеров парижан Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелию. По итогам двух игр «ПСЖ» вышел в финал престижнейшего европейского турнира, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Это кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных по-разному вас уничтожить. Мы это сразу увидели в ответном матче с «Баварией». Кварацхелия отобрал мяч, пошёл в атаку и сделал идеальный пас на Дембеле, который забил уже на третьей минуте. Ранний гол практически предрешил исход матча. Хвича и Дембеле понимают друг друга. Один отвлекает защитников, а другой использует свободное пространство – невероятное зрелище. Дембеле хладнокровен, когда появляется возможность, а Кварацхелия сеет хаос дриблингом и видением поля», — приводит слова Анри L’Equipe.

