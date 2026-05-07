Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените» за два тура до конца сезона РПЛ

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал об атмосфере в команде за два тура до конца сезона в Мир РПЛ.

— Ванья, какое сейчас настроение в команде и чувствуется ли напряжение, учитывая, что всего два тура осталось до конца?
— Я бы не сказал, что это напряжение, — просто все мы понимаем, что нам нужно сделать, что у нас осталось две игры. Нужно забрать шесть очков, сделать нашу работу. И потом уже посмотрим, на каком месте окажемся, — приводит слова Дркушича официальный сайт сине-бело-голубых.

После 28 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 62 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» (63) на одно очко.

