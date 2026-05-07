Бубнов призвал «Зенит» простимулировать «Динамо» перед матчами с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов призвал «Зенит» простимулировать московское «Динамо» перед играми с «Краснодаром». Бело-голубые сыграют с «быками» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и в 29-м туре Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на одно очко.

— На мой взгляд, сейчас это не запрещено, «Зенит» должен «Динамо» простимулировать и на Кубок, и в чемпионате.

— Как это не запрещено?! Запрещено!

— Нет.

— Как?

— Нет, нет, это никогда не было запрещено.

— Чтобы «Зенит» заплатил «Динамо» за то, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Краснодара»...

— Не заплатил. А простимулировал.

— Как это?

— Ну, вот так. Сказать, что, если победите, мы с вами разберёмся.

— Запрещено это!

— Не запрещено! Это известный факт. Единственное, что я знаю, это что нужно заплатить налоги с этих денег, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».