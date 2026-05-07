Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов призвал «Зенит» простимулировать «Динамо» перед матчами с «Краснодаром»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов призвал «Зенит» простимулировать московское «Динамо» перед играми с «Краснодаром». Бело-голубые сыграют с «быками» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и в 29-м туре Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на одно очко.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Не начался
Динамо М
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Не начался
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На мой взгляд, сейчас это не запрещено, «Зенит» должен «Динамо» простимулировать и на Кубок, и в чемпионате.

— Как это не запрещено?! Запрещено!
— Нет.

— Как?
— Нет, нет, это никогда не было запрещено.

— Чтобы «Зенит» заплатил «Динамо» за то, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Краснодара»...
— Не заплатил. А простимулировал.

— Как это?
— Ну, вот так. Сказать, что, если победите, мы с вами разберёмся.

— Запрещено это!
— Не запрещено! Это известный факт. Единственное, что я знаю, это что нужно заплатить налоги с этих денег, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

