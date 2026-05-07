Александр Медведев рассказал, почему «Зенит» не купил Саласара у «Браги»

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о срыве трансфера полузащитника «Браги» Родриго Саласара из «Браги» зимой 2025 года. Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

«У нас была хорошая летняя кампания. В зимнюю кампанию мы, к сожалению, не смогли все наши планы реализовать. Переход Саласара из «Браги», который был полностью согласован, игрок даже прибыл к нам на сборы и хотел быть с «Зенитом», но из-за геополитических надуманных проблем этот трансфер не состоялся», — сказал Медведев в сериале «Зенит» навсегда».