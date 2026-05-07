Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Медведев рассказал, почему «Зенит» не купил Саласара у «Браги»

Александр Медведев рассказал, почему «Зенит» не купил Саласара у «Браги»
Комментарии

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о срыве трансфера полузащитника «Браги» Родриго Саласара из «Браги» зимой 2025 года. Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

«У нас была хорошая летняя кампания. В зимнюю кампанию мы, к сожалению, не смогли все наши планы реализовать. Переход Саласара из «Браги», который был полностью согласован, игрок даже прибыл к нам на сборы и хотел быть с «Зенитом», но из-за геополитических надуманных проблем этот трансфер не состоялся», — сказал Медведев в сериале «Зенит» навсегда».

Материалы по теме
Бубнов призвал «Зенит» простимулировать «Динамо» перед матчами с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android