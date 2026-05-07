Олич: «ПСЖ» и «Бавария» играют в лучший футбол в мире, но одна команда оказалась сильнее

Бывший футболист «Баварии» Ивица Олич высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и «ПСЖ» (1:1). Парижане вышли в финал по сумме двух встреч — 6:5.

«Я видел команду «Баварии» сегодня, и, конечно, после поражения всегда нехорошее настроение. Но это нормально. Вчера была большая игра, большой вечер. Я был там, смотрел и должен сказать, что «ПСЖ» был чуть-чуть сильнее «Баварии» и заслуженно прошёл в финал. Парижане отлично сыграли в обороне, что необычно для них. У «Баварии» почти не было моментов — каждую игру они делают по 10 моментов, а вчера не смогли. «ПСЖ» же в первой контратаке забил гол. Меня удивило, как все в «ПСЖ» работали в обороне — и Квара, и Дембеле, и вообще все.

Болельщики ждали такую же игру, как в Париже, так же много голов. Но вчера главным было выйти в финал. «ПСЖ» и «Бавария» играют в лучший футбол в мире в этом сезоне, но в главном матче одна команда оказалась сильнее», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.