Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по итогам апреля. На его счету четыре гола в пяти матчах чемпионата.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, Тюкавин победил в голосовании болельщиков и поэтому получил приз. У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой из «Краснодара» и Романом Зобниным из «Спартака», а телеэксперты выбрали Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

