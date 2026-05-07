Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вальверде оказался в больнице после драки с Тчуамени — Marca

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оказался в больнице после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает онлайн-издание Marca. По данным источника, стычку между футболистами пришлось останавливать другим игрокам команды Альваро Арбелоа. Отмечается, что в раздевалке «сливочных» этот эпизод оценили как крайне серьёзный.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между защитниками «Реала» Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Также появилась информация, что минимум шесть игроков «сливочных» перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.

После 34 туров испанского чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Барселона» с 88 очками, а «Реал» располагается на второй строчке с 77 очками.

