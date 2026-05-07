«Для ЦСКА сезон окончен». Олич — о кубковом дерби армейцев со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич высказался по итогам финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором накануне московский «Спартак» обыграл армейский клуб со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Был на стадионе в Мюнхене, но посмотрел первый тайм дерби ЦСКА и «Спартака». Моменты были и у тех, и у других, но «Спартак» забил в самом начале, как «ПСЖ» в полуфинале с «Баварией». ЦСКА пытался, но забить не вышло. Сезон для ЦСКА окончен, теперь надо ориентироваться на следующий и думать о нём. Этот — всё», — сказал Ивица Олич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

