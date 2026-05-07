Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра пройдёт в воскресенье, 10 мая, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 15:00 мск.

— Сергей Богданович, впереди у «Зенита» матч с «Сочи», в последнее время команда действительно выглядит неплохо. Как вам кажется, в чём её главные сильные стороны и за счёт каких качеств удастся их нейтрализовать?

— Посмотрим! Действительно, по набору очков, по игре «Сочи» — это команда, которая играет с желанием. У них появилась возможность сохранить прописку в Премьер-Лиге, это добавляет сил. Конечно, мы понимаем, что нас ждёт сложный матч — и для нас, и для соперника. Посмотрим, кто лучше подготовится, кто лучше справится, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».