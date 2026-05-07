Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о регулярных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»

Семак высказался о регулярных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о регулярных опозданиях одноклубника Вендела на тренировочные сборы сине-бело-голубых. Бразилец неоднократно не являлся в срок на сборы своей команды, за что получал штрафы.

«Ни один человек и тем более тренер не может относиться к этому с улыбкой. Но я как главный тренер, иногда как, наверное, старший товарищ, иногда, может быть, практически как отец должен разобраться в ситуации.

Что касается Вендела, то это фанат футбола. Он едет в отпуск и там встречается с друзьями и играет в футбол. Сколько мы российских игроков найдём, которые уже с таким же удовольствием, с таким же фанатизмом в отпуске будут играть в футбол, который за год уже надоел. Это уникальный человек и прекраснейший футболист со своими минусами, безусловно. Мы должны взращивать хорошее то, что есть», — сказал Семак в сериале «Зенит» навсегда».

Материалы по теме
Миллер рассказал, что не ставил перед Семаком задачу выиграть РПЛ в первый год в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android