Семак высказался о регулярных опозданиях Вендела на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о регулярных опозданиях одноклубника Вендела на тренировочные сборы сине-бело-голубых. Бразилец неоднократно не являлся в срок на сборы своей команды, за что получал штрафы.

«Ни один человек и тем более тренер не может относиться к этому с улыбкой. Но я как главный тренер, иногда как, наверное, старший товарищ, иногда, может быть, практически как отец должен разобраться в ситуации.

Что касается Вендела, то это фанат футбола. Он едет в отпуск и там встречается с друзьями и играет в футбол. Сколько мы российских игроков найдём, которые уже с таким же удовольствием, с таким же фанатизмом в отпуске будут играть в футбол, который за год уже надоел. Это уникальный человек и прекраснейший футболист со своими минусами, безусловно. Мы должны взращивать хорошее то, что есть», — сказал Семак в сериале «Зенит» навсегда».