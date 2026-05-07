Александр Алаев рассказал о главных задачах до конца срока на посту президента РПЛ

Глава Мир РПЛ Александр Алаев рассказал о главных задачах до конца своего срока на посту президента лиги.

— Когда выборы президента РПЛ? Есть ли у вас планы переизбираться на ещё один срок?

— Я был избран на пост президента РПЛ в августе 2022 года на пять лет. Мой мандат действует ещё дольше, чем один год. Сейчас у меня в повестке два вопроса: завершение сезона и работа, которая проводится раз в четыре года, — подписание спонсорских контрактов. Мы эту работу ведём. Надеюсь, всё решится хорошо. У нас есть стратегия до 2030 года. Надо оформить все документы, в том числе о взаимодействии с РФС, подписать все договоры, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.