Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Семак объяснил, почему «Зенит» упустил чемпионство в прошлом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах упущенного чемпионства в прошлом сезоне. Специалист считает, что дело не в потере мотивации. «Краснодар» выиграл чемпионат страны после шести подряд побед «Зенита».

«Я не видел ни у кого из игроков потерю мотивации. Здесь вопрос в другом скорее. Вопрос в том, что человек не может, не в силах абсолютно, вытащить вот те эмоции, которые у него были. Это вопрос выхолощенности определённой.

Я вижу, как тот же Клаудиньо старался, как он старался на тренировках, как он старался в игре, когда человек пробегает больше всех, старается быть задействован, но вот этого вот внутреннего голода его нет, его взять неоткуда, потому что человек уже не может. Это большая разница.

Отсутствие мотивации — это когда человек не хочет. А вот выхолощенность — это когда человек хочет, но уже не может. Это абсолютно два кардинально разных определения того состояния, в котором находится тот или иной игрок», — сказал Семак в сериале «Зенит» навсегда».

