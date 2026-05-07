«Мы обалдели». Дзюба высказался об игровых качествах Вендела

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями об адаптации полузащитника Вендела, который перебрался в Россию в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». По словам нападающего, бразилец раскрылся спустя полгода после трансфера. Он удивил одноклубников скоростью движения.

«Через полгода просто как раскрылся, и мы обалдели, что он с мячом бежит быстрее, чем без мяча. То есть, несмотря на предрасположенность к лишнему весу, у него очень быстрые ноги, он очень скоростной, и он с мячом покрывает так быстро пространство. То есть очень сильный футболист», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».