Вратарь «Штурма» Худяков отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков отреагировал на информацию об интересе московского «Спартака». По словам футболиста, об этом ему рассказал агент.

— Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» — что слышал об этом?

— Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим. Ответил, что нас с женой всё устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем, — приводит слова Худякова Sport24.