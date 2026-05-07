Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Вратарь «Штурма» Худяков отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков отреагировал на информацию об интересе московского «Спартака». По словам футболиста, об этом ему рассказал агент.

— Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» — что слышал об этом?
— Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим. Ответил, что нас с женой всё устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем, — приводит слова Худякова Sport24.

