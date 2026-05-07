Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Защитник «Зенита» Дркушич высказался о предстоящем матче с «Сочи» в 29-м туре РПЛ

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о предстоящем матче с «Сочи» в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Ваня, чемпионат близится к своему завершению. Понятно, что каждая оставшаяся игра важна, но впереди матч с «Сочи». Насколько он будет важен не только для команды, но и для вас лично?
— Да, всегда приятно играть против своих бывших команд. Там ещё много ребят, которых я знаю, с которыми играл. Это будет особенный матч для меня и очень важный матч для команды. Все мы знаем, что нам нужно сделать — выиграть и забрать три очка.

— Как бы вы оценили состояние «Сочи» сейчас? Старт достаточно удручающий, при этом в последние недели команда воспряла. Что происходит, как вам кажется?
— Не знаю. Думаю, это говорит о характере их команды: за последние пять туров они набрали 12 очков, так что, если честно, очень рад за них, ведь у них ещё есть шансы остаться в РПЛ. Желаю им удачи, но не в воскресенье! — приводит слова Дркушича официальный сайт сине-бело-голубых.

