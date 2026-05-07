Вальверде получил рассечение, ударившись о стол во время ссоры с Тчуамени — Cadena Ser

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени протянул руку капитану команды Федерико Вальверде во время сегодняшней тренировки с целью извиниться за конфликт, произошедший между ними в среду, 6 мая. Однако уругвайский футболист отказался пожимать руку. После этого напряжение между игроками возросло, и вновь началась ссора. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, пик конфронтации между Тчуамени и Вальверде случился в раздевалке «Реала». В результате стычки между игроками капитан «сливочных» упал на пол и рассёк голову, ударившись о центральный стол.

В среду, 6 мая, издание Marca сообщила, что Тчуамени и Вальверде уже были близки к драке. Сообщалось, что инцидент произошёл после фола в одном из игровых эпизодов, в результате чего футболисты начали толкаться.

