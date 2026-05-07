РФС объявил дату и время жеребьёвки переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

Пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте назвала дату жеребьёвки VK Видео переходных матчей между клубами Мир Российской Премьер-Лиги и Лиги Pari за право принять участие в РПЛ сезона-2026/2027. На жеребьёвке, которая состоится в пятницу, 8 мая, в 14:00 мск, станут известны хозяева поля в первых стыковых играх.

В переходных матчах 13-я команда РПЛ сыграет с клубом Первой лиги, который финиширует на четвёртом месте, а бронзовый призёр второй по силе лиги страны встретится с 14-м местом элитного дивизиона.

Первые матчи запланированы на среду, 20 мая. Ответные встречи состоятся в субботу, 23 мая.