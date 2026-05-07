Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Кирьяков — о «Спартаке»: поражение в Самаре всё перечеркнуло

Комментарии

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на победу «Спартака» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0), но отметил, что поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ показало слабость команды.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Спартак» был к победе ближе, чем ЦСКА. Никто не отрицает, что у армейцев были шансы. Самый лучший — у Мусаева. Но он действовал нерасторопно перед воротами. «Спартак» выглядел чуть солиднее.

Если бы не поражение в Самаре, можно было бы говорить, что «Спартак» стал лучше. Но игра с «Крыльями» всё перечеркнула. Матч был слабым, перечеркнул надежды, что «Спартак» будет в следующем сезоне бороться за чемпионство. Да и с армейцами нельзя сказать, что выглядели супер. В Самаре что-то сломалось», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Спартак» с 48 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

