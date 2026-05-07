Кирьяков — о «Спартаке»: поражение в Самаре всё перечеркнуло

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на победу «Спартака» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0), но отметил, что поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ показало слабость команды.
«Спартак» был к победе ближе, чем ЦСКА. Никто не отрицает, что у армейцев были шансы. Самый лучший — у Мусаева. Но он действовал нерасторопно перед воротами. «Спартак» выглядел чуть солиднее.
Если бы не поражение в Самаре, можно было бы говорить, что «Спартак» стал лучше. Но игра с «Крыльями» всё перечеркнула. Матч был слабым, перечеркнул надежды, что «Спартак» будет в следующем сезоне бороться за чемпионство. Да и с армейцами нельзя сказать, что выглядели супер. В Самаре что-то сломалось», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На данный момент «Спартак» с 48 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
- 7 мая 2026
-
18:32
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
17:13
-
17:07
-
16:56
-
16:54
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:32
-
16:25
-
16:15
-
16:08
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:33
-
15:20
-
15:05
-
14:56
-
14:52