ЦСКА сообщил о характере повреждения Глебова, полученного в матче со «Спартаком»

ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья нападающего Кирилла Глебова, получившего повреждение в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0). Футболист вышел на поле после перерыва и был заменён на 88-й минуте.

«Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава. По результатам обследования футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с футболистом «Спартака» Жедсоном.

Срок лечения Глебова будет определён в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — написано в заявлении ЦСКА.

