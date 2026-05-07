Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
ЦСКА сообщил о характере повреждения Глебова, полученного в матче со «Спартаком»

Комментарии

ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья нападающего Кирилла Глебова, получившего повреждение в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0). Футболист вышел на поле после перерыва и был заменён на 88-й минуте.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Кирилл Глебов получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава. По результатам обследования футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с футболистом «Спартака» Жедсоном.

Срок лечения Глебова будет определён в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — написано в заявлении ЦСКА.

